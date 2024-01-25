Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.