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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeki Wendel asist yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın gündemindeki Wendel asist yaptı!

        Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Zenitli Wendel, Krylya Sovetov maçında asist yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:53
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        Wendel asist yaptı!
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        Zenit'le Krylya Sovetov, Rusya Premier Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Wendel ilk yarıda bir golün hazırlayıcısı oldu.

        6. dakikada topla orta sahada buluşan Brezilyalı yıldız, uzun bir pas göndererek Glushenkov'u topla buluşturdu. Glushenkov kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu.

        Galatasaray, Wendel için Zenit'le masaya oturmuş ancak bonservis bedeli konusunda henüz bir anlaşma sağlanamamıştı.

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