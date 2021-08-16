OĞULCAN ÇAĞLAYAN YOK

Galatasaray'da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.