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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın genç futbolcusu Berat Luş'a Makedonya'dan resmi davet! - Galatasaray Haberleri

        Berat Luş'a Makedonya'dan resmi davet!

        Galatasaray'ın 17 yaşındaki yıldız adayı Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'ndan resmi davet aldı.

        Giriş: 06.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:00
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        Berat Luş'a Makedonya'dan resmi davet!
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        Kendi yaş grubunun önemli hücumcularından kabul edilen Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'na davet edildi.

        Berat, 14-19 Nisan tarihlerinde Kırçova’da gerçekleştirilecek kampa çağrıldı.

        Galatasaray U17 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 1 maça çıkarken, U19 seviyesinde ilk daveti ata toprağı Makedonya'dan almış oldu.

        ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

        Berat Luş son dönemde Galatasaray'ın A takım idmanlarına alınıyordu. Genç yıldız adayı ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz milli arada gerçekleştirdiği Antalya kampına da götürülmüştü.

        Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berat Luş, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor.

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