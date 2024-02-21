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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı

        Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'de düzenlenen sempozyumda anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:26
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        Efsane başkan Selahattin Beyazıt anıldı
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        Galatasaray Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi’de düzenlenen sempozyumda anıldı.

        İş dünyasından akademisyenlere, hukukçulara kadar geniş bir kalabalığı bir araya getiren sempozyumun açılış konuşmasını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptı.

        Özbek, konuşmasında kendisinin Galatasaray Lisesi’nden ağabeyi olan Selahattin Beyazıt’ın birçok alanda öncü ve örnek alınması gereken bir kişilik olduğunun altını çizdi.

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        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can ve Ciner Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın konuşmalarının ardından başlayan sempozyumda Beyazıt’ın hayatı ve iş dünyasındaki başarılar konu edildi.

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        Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asaf Savaş Akat, eski rektör Prof.Dr. Remzi Sanver, tarihçi-yazar İzzettin Çalışlar ve avukat Ural Aküzüm’ün iştirak ettiği sempozyuma Beyazıt ailesi de katıldı.

        1931 yılında dünyaya gelen Selahattin Beyazıt, iki dönem Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı. 21 ocak 2022’de hayatını kaybeden Beyazıt, Sarı-Kırmızılı camiaya Riva arazisini kazandıran başkandı.

        Selahattin Beyazıt kimdir?

        ❖ Selahattin Beyazıt 1931 yılında Ağrı Doğubeyazıt’da dünyaya geldi.

        ❖ Galatasaray Lisesi ve Cambridge Üniversitesi’nde eğitim gördü.

        ❖ Beyazıt Şirketler Topluluğu olarak otomotiv sanayi, demir çelik, armatörlük, oyuncak perakendeciliği ve akaryakıt sektöründe büyük işletmeler kurdu. 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasına girdi.

        ❖ Leyland Kamyon ve Shell Petroleum Türkiye temsilciliğini, Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

        ❖ 1972-92 arasında Bilderberg’in Türkiye temsilciliğini yürüttü, 20 yılın sonunda bu görevini bir başka Galatasaraylı, Koç Holding Başkan Vekili Suna Kıraç’a devretti. 1975 yılında Çeşme Altınyunus’ta Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk Bilderberg toplantısını tertip etti.

        ❖ Galatasaray Spor Kulübü’nde ilki 37 yaşında olmak üzere 2 dönem başkanlık görevini üstlendi, kulübe Riva Arazisini kazandırdı. İngiliz futbolunun efsane ismi Brian Birch'ü teknik direktör yaptı ve büyük sportif başarılar elde etti. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı.

        ❖ Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçidin fikir babası ve en

        büyük destekçisi oldu, bu geçide adı verilmiştir.

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