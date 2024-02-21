Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi’de düzenlenen sempozyumda anıldı.

İş dünyasından akademisyenlere, hukukçulara kadar geniş bir kalabalığı bir araya getiren sempozyumun açılış konuşmasını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can ve Ciner Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın konuşmalarının ardından başlayan sempozyumda Beyazıt’ın hayatı ve iş dünyasındaki başarılar konu edildi.

Özbek, konuşmasında kendisinin Galatasaray Lisesi’nden ağabeyi olan Selahattin Beyazıt’ın birçok alanda öncü ve örnek alınması gereken bir kişilik olduğunun altını çizdi.

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asaf Savaş Akat, eski rektör Prof.Dr. Remzi Sanver, tarihçi-yazar İzzettin Çalışlar ve avukat Ural Aküzüm’ün iştirak ettiği sempozyuma Beyazıt ailesi de katıldı.

❖ Beyazıt Şirketler Topluluğu olarak otomotiv sanayi, demir çelik, armatörlük, oyuncak perakendeciliği ve akaryakıt sektöründe büyük işletmeler kurdu. 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasına girdi.

❖ 1972-92 arasında Bilderberg’in Türkiye temsilciliğini yürüttü, 20 yılın sonunda bu görevini bir başka Galatasaraylı, Koç Holding Başkan Vekili Suna Kıraç’a devretti. 1975 yılında Çeşme Altınyunus’ta Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk Bilderberg toplantısını tertip etti.

❖ Galatasaray Spor Kulübü’nde ilki 37 yaşında olmak üzere 2 dönem başkanlık görevini üstlendi, kulübe Riva Arazisini kazandırdı. İngiliz futbolunun efsane ismi Brian Birch'ü teknik direktör yaptı ve büyük sportif başarılar elde etti. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı.

❖ Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçidin fikir babası ve en

büyük destekçisi oldu, bu geçide adı verilmiştir.