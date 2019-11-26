Habertürk'ten Erhan Kaan Aıdgüzel'in haberine göre bulundukları olumsuz tablodan bu maçla birlikte çıkabileceklerini dile getiren İmparatorun “Taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. Sezon başından beri oynadığımız belki de en önemli maç bu olacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yola devam etmek istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Size güveniyorum. Mücadelenizle taraftarımızı sevindirin ve onlara galibiyeti armağan edin” dediği öğrenildi.