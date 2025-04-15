Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcu neredeyse bitiyor

Futbol kulüplerinin Bankalar Birliği borçları son dönemlerde kamuoyunda tartışılan önemli konulardan. 2021 yılında anlaşma yapıldığında tüm kulüplerin borçları döviz cinsinden olduğu için daha sonra ani zıplayan kur nedeniyle kulüpleri batmaktan kurtaran anlaşma Türk Lirası faiz oranları yükselince kulüp bilançolarına ağır yük olmaya başladı. Her bir kulüp yıllık yaklaşık 1,5 milyar lira faiz ödemek zorunda kalıyor. Hem bu nedenle hem de elde edilen gelirin bir kısmının Bankalar Birliği anlaşması gereği borç ödemesinde kullanılması zorunluluğu nedeniyle gelen finansal disiplin kulüp başkanlarının pek hoşuna gitmediği için hem tüm başkanlar bu anlaşmadan çıkılacağına dair açıklamalar yaptılar. Kulüpler başta sermaye artırımı yaparak borsa ortaklarından topladıkları para olmak üzere çeşitli yollara başvurarak bu anlaşma kaynaklı borçları kapatmaya başladı. Anlaşmadan çıkan ilk kulüp Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un son bilançosuna göre kulüp geçen yıl 2,2 milyar lira düzeyinde olan finansal borcunu 68 milyon liraya kadar düşürdü.

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1,3 MİLYAR LİRAYA İNDİ

Son açıklanan bilançolarda ise finansal borçların azaltılması konusunda dikkat çeken kulüp Galatasaray. 9 aylık bilançolarda Galatasaray'ın da Bankalar Birliği borcunu 2,9 milyar liradan 1,3 milyar liraya kadar indirdiği görülüyor. Galatasaray yılbaşında 4,3 milyar liralık sermaye artırımı yapmış bunun 1,7 milyar lirasını küçük ortaklardan elde etmişti. Ödenen borç küçük yatırımcıdan toplanan tutarın büyük bölümünün banka borçlarının kapatılmasında kullanıldığını gösteriyor. Zaten kulüp de bu yönde bir açıklama yapmıştı. Galatasaray'ın bilançosunda kulübün çoğunluğu ticari borcun (futbolculara diğer kulüplere bonservis ödemesi vs) hala 12,5 milyar lira olduğu görülüyor. Kulüp son 9 ayda 7,7 milyar liralık hasılata karşı 7,9 milyar lira harcama yaptı. Esas faaliyetinden 1,3 milyar lira zarar etti. 1,6 milyar lira faiz gideri ödeyen GS'nin bu gideri finansal borçların azalmasıyla birlikte çok azalacak.

FENERBAHÇE DE AZALTTI

Bilançolara göre Fenerbahçe de Bankalar Birliği'ne olan borcunu 4,6 milyardan 3,3 milyara düşürdü. FB, kısa süre önce hisselerinin yüzde 4,8'ini satarak elde ettiği 552 milyon lira civarındaki tutarı Bankalar Birliği borcunu ödemek için kullanacağını açıklamıştı. Öyle anlaşılıyor ki Fenerbahçe bundan sonra da hisse satışı ile borcun tamamını kapatma yoluna gidecek. Bilançoya göre FB, toplam 13 milyar liralık (ticari + finansal) borç ile en borçlu kulüp durumunda. Kulübün faaliyet zararı 1,6 finansman yani faiz gideri de aynı düzeyde görünüyor.