Erzurum’da galibiyeti getiren Falcao gibi Diagne’nin de maça damga vurmasını isteyen Terim’in, “Taraftarın yeniden kalbini kazanmak için artık kendini bu maçta göstermen gerek... İşte sana fırsat” ifadeleriyle oyuncusunu motive ettiği kaydedildi.