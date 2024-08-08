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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın 66 sezonluk Süper Lig serüveni - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın 66 sezonluk Süper Lig serüveni

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı ile Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 67. sezonuna başlayacak. İşte tüm detaylarıyla Galatasaray'ın Süper Lig serüveni...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:03
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        Galatasaray'ın Süper Lig serüveni!
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        Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan ve ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan Galatasaray 24 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor maçı ile başlayacak 2024-2025 sezonunda 25.şampiyonluğuna ulaşarak 5.yıldızı takmak istiyor

        Geride kalan 66 sezonda Galatasaray bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

        Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

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        EN FARKLI GALİBİYETLERİ

        Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

        Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0
        1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
        1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
        1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
        2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0
        2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7
        2022-2023 12.11.2022 Medipol Başakşehir-Galatasaray 0-7

        EN FARKLI SKORLU YENİLGİLERİ

        Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

        Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
        2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0
        1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
        2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
        1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
        1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0-4
        1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0-4
        2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
        2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa 0-4
        2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
        2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
        2018-2019 01.09.2018 Trabzonspor-Galatasaray 4-0

        EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR

        Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

        Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
        1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0
        1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
        1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
        1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT 7-1
        1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray 1-7
        1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3
        1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
        2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0
        2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7
        2022-2023 12.11.2022 Medipol Başakşehir-Galatasaray 0-7

        EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR

        Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

        Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
        1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
        2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
        1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2
        1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5
        2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0
        2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5

        EN GOLLÜ MAÇLAR

        Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

        Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
        1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3
        1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
        1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5-4
        1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
        1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4-5
        2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6
        2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor 6-3

        GALİBİYET SERİSİ

        Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.

        Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

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        Galatasaray'ın 17 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        2023-2024 15.01.2024 Galatasaray-Kayserispor 2-1
        21.01.2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5
        25.01.2024 Galatasaray-İstanbulspor 3-1
        29.01.2024 Galatasaray-Gaziantep FK 2-1
        02.02.2024 Samsunspor-Galatasaray 0-2
        10.02.2024 Galatasaray-Başakşehir 2-0
        18.02.2024 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-3
        26.02.2024 Galatasaray-Antalyaspor 2-1
        03.03.2024 Beşiktaş-Galatasaray 0-1
        08.03.2024 Galatasaray-Çaykur Rizespor 6-2
        17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray 3-4
        02.04.2024 Galatasaray-Hatayspor 1-0
        15.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray 0-4
        21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor 4-1
        26.04.2024 Adana Demirspor-Galatasaray 0-3
        05.05.2024 Galatasaray-Sivasspor 6-1
        12.05.2024 Fatih Karagümrük-Galatasaray 2-3 ​​​​​​​

        YENİLGİ SERİSİ

        Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

        Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

        Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        2003-2004 13.03.2004 Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1
        20.03.2004 Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2
        26.03.2004 Samsunspor-Galatasaray 1-0
        04.04.2004 Galatasaray-Beşiktaş 1-2
        10.04.2004 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0

        YENİLMEZLİK SERİSİ

        Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

        KAZANAMAMA SERİSİ

        Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

        GOL ATMA SERİSİ

        Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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        GOL YEMEME SERİSİ

        Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

        Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray 0-0
        22.02.1970 Altınordu-Galatasaray 0-0
        01.03.1970 Galatasaray-İstanbul 0-0
        08.03.1970 Galatasaray-Vefa 2-0
        22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0
        29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray 0-0
        05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor 2-0
        12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0
        19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

        GOL YEME SERİSİ

        Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

        Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

        GOL ATAMAMA SERİSİ

        Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

        Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

        Sezon Tarih Maç Sonuç
        1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
        03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor 0-0
        10.05.1970 Galatasaray-Göztepe 0-0
        17.05.1970 Altay-Galatasaray 1-0
        24.05.1970 PTT-Galatasaray 1-0
        27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0
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