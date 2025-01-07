Galatasaray ilk 6'ya karşı sınıfı geçti!
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, sıralamadaki takipçisi olan 5 takımın 4'ünü yendi, 1 beraberlik aldı.
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Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig'de takipçisi konumundaki Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'a karşı başarılı bir performans gösterdi.
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde toplam 49 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 20 kez de topu ağlarında gördü.
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Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlara karşı da başarılı bir performans ortaya koydu.
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TAKİPÇİSİ 5 TAKIMDAN 4'ÜNÜ YENDİ
Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi 5 takıma karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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"Cimbom", söz konusu rakiplerinden Fenerbahçe (3-1), Reeder Samsunspor (3-2), Göztepe (2-1) ve Beşiktaş'ı (2-1) mağlup etti.
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Galatasaray, kazandığı bu 4 maçta 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
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SADECE EYÜPSPOR'A PUAN KAYBETTİ
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 6 sırasında yer alan rakiplerinden sadece ikas Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşadı.
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Galatasaray, ligin 14. haftasında karşı karşıya geldiği ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
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Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 30 puanla Süper Lig'de maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.
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ÖNEMLİ RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Galatasaray, ligdeki önemli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a üstünlük sağladı.
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İlk olarak ligin 6. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 10. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1, 16. haftada da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.