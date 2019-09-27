Galatasaray ile Fenerbahçe'nin tribün rekabeti

27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet tribüne de yansıdı.
İki takım arasında son 2 sezonda oynanan derbi maçlarını 190 bine yakın kişi tribünden izledi.
Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre iki takım arasındaki 4 lig maçının seyirci ortalaması 47 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, rakibine göre derbi maçlarında bilet fiyatlarını daha yüksek fiyattan satışa sundu. Sarı-kırmızılıların son 2 sezonda Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçtaki ortalama bilet fiyatı 487,91 lira olurken, Fenerbahçe'nin ortalama bilet fiyatı ise 254,36 lirayı buldu.
EN FAZLA SEYİRCİLİ TAKIM UNVANI
Galatasaray, son 3 sezonda Fenerbahçe'yi tribündeki seyirci sayısıyla geçti. Geçen sezon Galatasaray'ın seyirci ortalaması yüzde 11 azalırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 21 arttı. Galatasaray bu düşüşe rağmen 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla Süper Lig'in en fazla seyircili takımı unvanını elinde bulunduruyor.
PASSOLİG KART LİGİ'NDE LİDER GALATASARAY
Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde de liderliği rakibine kaptırmadı.
Galatasaray, 2017-2018 sezonun başından bu yana Passolig kart sayısında bir milyona ulaşan ilk kulüp oldu.
Toplam 4,9 milyon Passolig kart sahibi içinde bir milyonu geçen Galatasaray taraftarını, 931 bin 128 adetle Fenerbahçe takip etti.
Geçen sezonun sonundan bugüne kadar ilk kez Passolig kart sahibi olan taraftarların istatistiklerine bakıldığında İstanbul'dan en çok Şişli ve Sarıyer ilçelerinde Galatasaray Passolig Kart alınırken, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde daha çok Fenerbahçeli taraftarlar Passolig temin etti.
Passolig verilerine göre Fenerbahçeli kart sahiplerinin yüzde 13,88'i, Galatasaraylıların da yüzde 13,68'i kadın taraftarlardan oluşuyor.
Her iki takımın tribündeki yaş ortalamasına bakıldığında en fazla 18-25 yaş arasındaki futbolseverlerin ağırlıkta olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 26-30 yaş aralığındaki futbolseverler bulunuyor.
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