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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta tek set verdi - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta tek set verdi

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:44
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        Galatasaray HDI Sigorta tek set verdi
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        Spor Toto dördüncü yenilgisini alırken, Galatasaray HDI Sigorta altıncı galibiyetini elde etti.

        Bu sonuçlarla Galatasaray HDI Sigorta, haftayı 18 puanla üçüncü sırada tamamladı. Spor Toto ise 8. puanla sekizinci sırada yer aldı.

        Salon: Ziraat Bankkart

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Sarı

        Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Kaplan Savaş)

        Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)

        Setler: 17-25, 21-25, 25-21, 21-25

        Süre: 109 dakika (23, 28, 29, 29)

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