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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta set vermedi!

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:09
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        Galatasaray HDI Sigorta set vermedi!
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

        Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

        Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Kaan Bülbül, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Lecat, Selim Demir, Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer)

        Setler: 25-12, 25-22, 25-19

        Süre: 77 dakika (20, 30, 27)

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