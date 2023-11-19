Galatasaray HDI Sigorta set vermedi!
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Kaan Bülbül, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Lecat, Selim Demir, Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer)
Setler: 25-12, 25-22, 25-19
Süre: 77 dakika (20, 30, 27)