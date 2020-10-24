Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

GalatasarayHDISigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)

EczacıbaşıVitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11

Süre: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)