Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı

        Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğukan Ulu, Galatasaray'a geri döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Habertürk Anasayfa