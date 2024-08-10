Galatasaray - Hatayspor maçının yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: Galatasaray dün gece winner bir takım olduğunu yine gösterdi. Galatasaray önemli pozisyonlar kaçırdı. Tempoları özellikle ilk yarı alışılmışın dışında düşüktü. Abdülkerim gibi, Barış Alper gibi bazı oyuncular hazır değiller. İcardi kilo vermiş, fazla koşmuyor ama maç esnasında öylesine ince paslar attı ki kimsenin gözünden kaçmasın. Son dakikalarda da F.Bahçe'nin ne kadar yanlış, Galatasaray'ın ise ne kadar doğru yaptığının ispatı ortaya çıktı. Sonradan oyuna giren Batshuayi, son dakikada üç puanı getirdi. Hakem Turgut Doman'ı çok beğendim. Belki bir-iki ufak hatası var ama maçı iyi yönetti. Penaltıda da tartışmasız haklıydı.