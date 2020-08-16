3Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kondisyon ve pas çalışması yaptığı belirtildi.

Serbest ısınmayla başlayan akşam antrenmanında sarı-kırmızılı futbolcuların, gruplar halinde hedefe yönelik yarışma şeklinde oyunlar oynadığı ifade edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.