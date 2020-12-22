Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor.
4' Emre Kılınç, 12' Arda Turan | 14' Soner
GALATASARAY - GÖZTEPE
STAT: Türk Telekom
SAAT: 19:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1
GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne
YEDEKLER: Kerem Yusuf, Şener, Linnes, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emin, Bartuğ, Sekidika, Ali Yavuz
TEKNİK SORUMLU: Levent Şahin (Fatih Terim cezalı)
GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif
YEDEKLER: Arda, Titi, Dzenan, Tolga, Tibet, Efe, Burak, Mossoro, Napoleoni, Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN VAR
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek. Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu, Göztepe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Göztepe'ye karşı da oynayamayacak.
İsmi açıklanmayan üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak. Galatasaray'da ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular maçta kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.
ASLAN SERİ PEŞİNDE
Süper Lig'deki 6. maçlık yenilmezlik serisi 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasıyla sona eren Galatasaray, yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.
Ligde 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek yenilmezlik serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılılar, İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.
FALCAO 8, BABEL 6. MAÇINI KAÇIRACAK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular Radamel Falcao üst üste 8, Ryan Babel ise arka arkaya 6. resmi maçta takımının yanında olamayacak.
Geçen sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak ligde sadece 16 maçta görev yapabilen Kolombiyalı yıldız, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ligin ilk 6 haftasında maç kaçırmayan Falcao, yaklaşık 1,5 aydır takımla antrenmanlara katılamıyor.
Ligin 7. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Falcao, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında görev yapamadı. 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği mücadelesinde de forma giyemedi.
Kasım ayının sonundaki milli maç arasında Hollanda Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, sonrasında ise bel problemi yaşayan Babel ise üst üste 6. resmi maçına çıkamayacak.
Koronavirüs izolasyonu nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle de Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında forma giyemeyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamadı.
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