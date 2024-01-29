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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN - Gaziantep FK Haberleri

        Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HABERTÜRK SPOR'da... Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:00
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus

        Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı. Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.

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        LİGDE SON 10 MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

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        SAHASINDA 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 11 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 46 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 13 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        10. RANDEVU

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet aldı. İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 21 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 9 gol gördü.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu müsabakalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

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