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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbi heyecanı heyecanı yaşanacak. Ligde lider Galatasaray, sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün kadroya girmesi beklenirken, Galatasaray'ın gol umudu Osimhen olacak. İşte dev derbi öncesi notlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:18
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

          RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

          Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

          Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

        • 2

          DERBİDE 3 OYUNCU EKSİK

          Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

          Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

          Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

        • 3

          İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı.

          Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

          Galatasaray, yarınki derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı ele almak istiyor.

        • 4

          SON 5 DERBİDE ÜSTÜN TARAF GALATASARAY

          Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu.

          Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

          Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

        • 5

          AVRUPA'DAN ELENDİ, LİGE ODAKLANDI

          UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

          Sezona ligde 25. şampiyonluk hedefiyle giren sarı-kırmızılı takım, 5. yıldızı takmak istiyor. Kurduğu kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle ilerleyen Galatasaray, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elendi.

          Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

        • 6

          LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

          Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

          Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        • 7

          SON 33 RESMİ MAÇTA GOL ATTI

          Galatasaray, yaptığı son 33 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

          Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

          Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 22, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

        • 8

          GOL UMUDU OSIMHEN

          Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının gol yükünü sırtlıyor.

          Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

          Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.

          Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.

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