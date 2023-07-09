Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?
2023 Süper Kupa karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşayacağı zorlu mücadeleye ilişkin futbolseveler; Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak ve biletler satışa çıktı mı araştırmaları yapıyor. İşte, yeni sezon öncesi oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ile ilgili ilk bilgiler...
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Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 50. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1966 yılından beri oynanan ve söz konusu kupada iki ekibi 7. kez karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.
Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.
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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.
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EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
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Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.