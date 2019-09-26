Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? soruları hem taraftarlar hem de tüm futbolseverler tarafından soruluyor. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, son dönemde eleştiri konusu olan yardımcılarına sahip çıktı. Sakatlıklar ve fikstürle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, derbiyi mutlaka kazanmak istediklerini dile getirdi. Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemleri de dün belli oldu. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisine dair ayrıntılar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nefeslerin tutulduğu derbi, 28 Eylül 2019 cumartesi akşamı saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki dev derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

GS logolu passolig kartlarına satışı yarın yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Müsabakanın biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

FATİH TERİM'DEN DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasından sakatlıklara, Ali Koç'un açıklamasından yardımcılarına yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değindi.

Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor." şeklinde konuştu.

"BELHANDA OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"

Sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın derbide forma giymek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede problem yaşayabilir. Özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR SIKINTI OLMUŞSA BU DA BENİM SORUMLULUĞUMDADIR"

Yardımcı antrenörü Levent Şahin'in eleştirilmesine değinen Terim, "Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır." ifadelerini kullandı.