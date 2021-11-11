Süper Lig'de 13. hafta yılın en çok merak edilen derbilerinden birine sahne olacak. İşte büyük bir heyecanla beklenen zorlu mücadeleyle ilgili son durum...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günün saat 19:00'da başlayacak ve mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz çıkmadı.