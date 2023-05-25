Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.
Nef Stadı'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Süper Lig'de haftanın diğer maçları ise şöyle:
3 HAZİRAN CUMARTESİ
16:00 | Konyaspor - Fatih Karagümrük
19:00 | Kayserispor - MKE Ankaragücü
19:00 | Ümraniyespor - Giresunspor
19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir
19:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş