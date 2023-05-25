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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Nef Stadı'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de haftanın diğer maçları ise şöyle:

3 HAZİRAN CUMARTESİ

16:00 | Konyaspor - Fatih Karagümrük

19:00 | Kayserispor - MKE Ankaragücü

19:00 | Ümraniyespor - Giresunspor

19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir

19:00 | Trabzonspor - Alanyaspor

19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

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