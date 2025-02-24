Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde güvenlik üst seviyede!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu derbi için alınan güvenlik önlemleri ise üst seviyede.

REKLAM advertisement1 Galatasaray - Fenerbahçe maçı için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin içinde ve çevresinde yaklaşık 20 bin emniyet mensubu görev yapıyor.

Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da müsabakanın başlamasına 2 saat kala stadyumda incelemelerde bulundu.