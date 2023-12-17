Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler de bulunuyor. İşte "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları...
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar..
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GALATASARAY F.KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak.
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GALATASARAY F.KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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