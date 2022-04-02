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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 30 maçta topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı

02.04.2022 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

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STAT: Nef Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
YEDEKLER: Peña, İsmail, Alpaslan, Erick, Moruţan, Barış Alper, Emre, Arda, Halil, Semih
TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre Mor, Jimmy, Pesic
YEDEKLER: Utku, Musa, Levent, Samed, Alparslan, Adnan, Caner, Berke, Karamoh, Salibur
TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

16. RANDEVU

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.
Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

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