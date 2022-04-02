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STAT: Nef Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis

YEDEKLER: Peña, İsmail, Alpaslan, Erick, Moruţan, Barış Alper, Emre, Arda, Halil, Semih

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre Mor, Jimmy, Pesic

YEDEKLER: Utku, Musa, Levent, Samed, Alparslan, Adnan, Caner, Berke, Karamoh, Salibur

TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

16. RANDEVU

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.