Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Yıldız futbolcu, ilk yarıda sakatlık yaşadı. Bir süre kendini deneyen Kerem oyuna devam edemedi. 34. dakika yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Kerem'in önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olup olamayacağı kontrollerden sonra belli olacak.