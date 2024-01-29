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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, eski futbolcusu Cassio Lincoln'e plaket verdi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, eski futbolcusu Cassio Lincoln'e plaket verdi

        Galatasaray - Gaziantep FK maçı öncesinde 2007-2009 yılları arasında sarı-kırmızılılarda forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln'e plaket verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:39
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        Galatasaray'dan Lincoln'e jest
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        2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln'e Gaziantep FK maçından önce plaket verildi.

        Galatasaray’ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde ise saha kenarında Lincoln’e plaket ve üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması verildi. Plaketi ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

        Cassio Lincoln, 2007-2009 yılları arasında Galatasaray’da forma giymişti.

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