Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Burak Güngör'le yollar ayrıldı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, kaptanlığını yapan Burak Güngör'le yollarını ayırdı.
Giriş: 27.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:26
Kaptan Burak Güngör'ün Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndaki kariyeri sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Galatasaray forması giyen takım kaptanının sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kaptanımız Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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