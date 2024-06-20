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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattı

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:38
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        Galatasaray'a Letonyalı forvet!
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        Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs, Galatasaray Erkek Basketbol Takımına transfer oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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