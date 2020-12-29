Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 transferi birden açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Assem Marei, Travis Trice ve Amile Jefferson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Mısırlı oyuncu Assem Marei, 2.06 m boyunda ve pivot pozisyonunda forma giyiyor. Marei kariyerinde Türkiye'de Pınar Karşıyaka'da oynadı. 28 yaşında oyuncu ayrıca Medi Bayreuth, Brose Bamberg ve son olarak Metropolitans 92'de ter döktü.
ABD'li basketbolcu Travis Trice, 1.83 m boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. 27 yaşındaki Trice, Türkiye'de TOFAŞ'ta oynarken, son olarak ise Fransız ekibi SIG Strasbourg forması giydi.
Sarı-kırmızılıların bir başka transferi olan ABD'li oyuncu Amile Jefferson, 2.06 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında oynayabiliyor. Jefferson, 2014-15 sezonunda NCAA şampiyonluğu yaşadı. Kolejdeki master programından mezun olduktan sonra NBA ekibi Minnesota Timberwolves ile çift yönlü bir kontrat imzalayan 27 yaşındaki basketbolcu, 2017-18 sezonunun büyük bir kısmını G-League ekiplerinden Iowa Wolves ile geçirdi.
O sezon 17.8 sayı, 12.9 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalarken G-League'de Yılın En İyi İkinci Takımı'na seçildi. Amile aynı sezon G-League'de Yılın Savunmacısı seçildi. ABD'li oyuncu, 2018-19 ve 2019-20 sezonunu Orlando Magic'in G-League takımı olan Lakeland Magic'te geçirdi. Amile Jefferson, profesyonel kariyerinde Avrupa'da ilk kez mücadele edecek.
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