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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla 8. sırada yer alıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray - Elfsborg maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Elfsborg maçı tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:45
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        • 1

          Galatasaray - Elfsborg maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk yönetiminde Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkacak sarı kırmızılılarda hedef Elfsborg engeli geçip üst sıralara tırmanmak. Galatasaray - Elfsborg arasında oynanacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

        • 2

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

          Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

          7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

        • 5

          29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        • 6

          29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        • 7

          GALATASARAY'DA 4 EKSİK

          Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve Roland Sallai, Elfsborg'a karşı sahaya çıkamayacak.

        • 8

          MUHTEMEL 11

          GÜNAY

          KAAN

          SANCHEZ

          ABDÜLKERİM

          JELERT

          YUNUS

          TORREIRA

          SARA

          BARIŞ

          OSIMHEN

          ICARDI

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