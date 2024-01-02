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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bertram Derthona'ya konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bertram Derthona'ya konuk olacak

        Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:00
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        Galatasaray, Derthona deplasmanında
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, yarın saat 22:30'da deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

        Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.

        Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.

        Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.

        Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

        Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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