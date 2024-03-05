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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde farka gitti! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde farka gitti!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibini 98-85 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:35
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        Galatasaray Ekmas evinde farka gitti!
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        FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, sahasında konuk ettiği Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılı ekip ilk galibiyetini alırken; Telekom Bonn ilk kez mağlup oldu.

        Karşılaşmanın en skorer ismi ise Galatasaray'da 20 sayı kaydeden Klemen Prepelic oldu.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Fernando Calatrava, Beniamino Manuel Attard

        GALATASARAY: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6

        TELEKOM BASKETS BONN: Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Pape, Kirkwoord 11, Sengfelder 7, Kennedy 12

        1'İNCİ PERİYOT: 28-23

        DEVRE: 50-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-56

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