Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek!

        Galatasaray Düşünce Derneği, sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve teknik direktör Okan Buruk'a destek verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Düşünce Derneği'nden Buruk'a destek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a Galatasaray Düşünce Derneği'nden destek geldi.

        Galatasaray Düşünce Derneği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Okan Buruk yalnız değildir! Galatasaray'ın sahadaki ve saha dışındaki mücadelesinde, camiamızın inancı ve desteği tamdır. Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. Yıldız, 25. Şampiyonluk ve daha nice zaferler!" denildi.

        İşte Okan Buruk için yapılan açıklamanın tam metni:

        "Galatasaray'ın evladı, futbolcu ve teknik direktör olarak tarihimize adını altın harflerle yazdıran Okan Buruk, görevde olduğu süre boyunca Galatasaray'ı şampiyon yapmış, kazandığı kupalarla camiamıza büyük zaferler yaşatmış ve şimdi de beşinci yıldıza ve 25. şampiyonluğa yürümektedir.

        Son dönemde kendisine yönelik belli odaklar tarafından yürütülen sistematik itibarsızlaştırma çabalarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bu tür saldırılar, sadece Okan Buruk'a değil, Galatasaray'ın başarısına, birlik ve beraberliğine, şampiyonluk yürüyüşüne yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki, Galatasaray camiası bu oyunlara gelmez, değerlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmez!

        Okan Buruk yalnız değildir! Galatasaray'ın sahadaki ve saha dışındaki mücadelesinde, camiamızın inancı ve desteği tamdır. Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. Yıldız, 25. Şampiyonluk ve daha nice zaferler!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Habertürk Anasayfa