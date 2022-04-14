Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için sahada...

GALATASARAY - DİNAMO KİEV

STAT: Nef

SAAT: 17:00

YAYIN: GSTV

GALATASARAY: Pena, Boey, Alpaslan, Semih, Ömer, Pulgar, Emre, Arda, Barış, Morutan, Halil

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent