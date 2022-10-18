Galatasaray yönetimi TFF'ye gitti

DHA'nın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."