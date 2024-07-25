Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan suç duyurusu kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!

        Galatasaray, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

        "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa