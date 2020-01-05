Haberlerde ayrıca "Atletico Madrid'e geri dönme ihtimalleri de, Galatasaray ihtimalleri de Türk basınında yer alıyor. Inter'e resmi teklif yapılmadı. Yönetimin de planları arasında Godin'i göndermek yok. Olmayan bir şey için çok fazla gürültü kopuyor" ifadeleri yer aldı.