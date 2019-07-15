Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Son olarak İngiltere'den gelen haberlere göre; Galatasaray'ın Jean Michael Seri için yaptığı teklif ortaya çıktı. Fulham'a kiralama bedeli olarak 2,5 milyon Euro öneren Galatasaray'ın oyuncuya ise 1,5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.