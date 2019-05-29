Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Öncelikle Diagne’yi 13 milyon euroya satmayı planlayan Aslan, bu paranın bir kısmını Falcao transferinde kullanacak. Golcü futbolcu için daha önce 7-8 milyon euroluk bir bütçe ayıran Galatasaray’ın planları Atletico Madrid ve bazı Çin kulüplerinin devreye girmesiyle bozuldu.