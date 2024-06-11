Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
Galatasaray, sağ bek transferine odaklandı. Sarı kırmızılılar, Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon hazırlıkları başlamadan önce takviyelerin büyük bir bölümünü yapmak istiyor.
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Galatasaray yönetiminin ilk hedefi, sağ bek açığını kapatmak. Sarı kırmızılılar, bu bölge için birçok futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın önceliği, dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katmak.
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Yönetim, Manchester United'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.
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İngiliz temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon avro arasında bir bonservis talep ediyor.
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Galatasaray ise çok daha düşük bir ücret ödeyerek Wan Bissaka'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Önümüzdeki süreçte iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.
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Aaron Wan-Bissaka, 5 yıldır Manchester United forması giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta görev yaptı. İngiliz oyuncu, bu süreçte takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.