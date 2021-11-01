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Galatasaray'dan pilot takım projesi: Niğde Anadolu FK

Bu sezon gençleşme operasyonuna başlayan Galatasaray bu doğrultuda bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Niğde Anadolu FK ile işbirliğine gitmeye hazırlanıyor

01.11.2021 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan pilot takım projesi: Niğde Anadolu FK

Bu sezon 11 oyuncuyu kadrosuna katan ve 23,5 yaş ortalamasıyla gençlik operasyonunu başlatan Galatasaray bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK ile iş birliğine gidiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yetiştirici kulübü olan Niğde Anadolu FK'yla işbirliğine dair konuşan Fatih Terim "Niğde Anadolu FK takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZKAN, "UZAKTAN YÖNETMEK ZOR OLUYOR" DEMİŞTİ

2018 yılına kadar Niğde Belediyespor olarak sahalarda boy gösteren kulüp, 2018 yılındaki satışla birlikte Altınordu'ya geçmişti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Niğde halkının mutlu olmak istediğini ancak yetiştirici bir kulübü uzaktan yönetmenin zor olduğunu vurgulayarak çekilme kararını “Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız ve gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız.” ifadelerini kullanmıştı.

2. Lig'de 9 maça çıkan Niğde Anadolu FK şimdiye kadar 4 puan toplayabildi. 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Niğde Anadolu FK, 18. sırada yer alıyor.

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