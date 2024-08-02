Galatasaray'dan orta saha için İtalya seferi!
Orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan İtalya seferi geldi. Bir yandan Scott McTominay için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılar diğer yandan İtalya'da da temaslara başladı! Sarı-kırmızılılar, kariyerine Çizme'de devam eden iki topçu için harekete geçti
- 1
Galatasaray, orta saha transferi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan Manchester United’ın başarılı oyuncusu Scott McTominay için yoğun çaba sarf ederken, diğer yandan İtalya’da da transfer temaslarına başladı.
- 2
Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında yer alan Scott McTominay için Manchester United ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, İngiliz devine 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
- 3
Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve bu nedenle İskoç yıldızı elinden çıkarmaya sıcak bakan İngiliz ekibi ise McTominay için 30 milyon sterlinlik bonservis bedeli talep ediyor.
-
- 4
Fulham da McTominay için görüşmeler yürütürken İngiliz ekibinin Manchester United'a yaptığı teklif, Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek.
- 5
McTominay için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar alternatif planlar üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
- 6
Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve Napoli'den Jens Cajuste için kolları sıvadı.
-
- 7
İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar bir süre önce Juventus ile temasa geçti ve ABDli orta saha için bilgi aldı ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil.
- 8
Premier Lig'den bir takımın yanı sıra Fiorentina'nın da Weston McKennie için masada olduğu belirtildi.
- 9
TuttoMercatoWeb'in haberine göre Galatasaray, Juventus'un kapısını kısa süre içerisinde 15 milyon Euro bonservis bedeliyle çalacak.
-
- 10
İtalya'dan diğer bir iddia ise Napoli taraflarından geldi. Galatasaray'ın Napoli'de gözden çıkarılan Jens Cajuste için masada olduğu öne sürüldü.
- 11
Napoli'nin Billy Gilmour transferi için orta sahada bir isimle yollarını ayırmak zorunda olduğu belirtilirken yine Fiorentina'nın Cajuste ile ilgilendiği kaydedildi.
- 12
Cajuste'nin Türkiye'de oynamaya şimdilik sıcak bakmadığı; Avrupa'dan gelebilecek teklifleri beklediği de belirtildi.
-