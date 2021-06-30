Galatasaray'dan o yorumcular için suç duyurusu!

Galatasaray Kulübü'nden Taylan Antalyalı'ya destek açıklamasının ardından flaş bir hamle daha geldi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; LGBT'ye destek veren tişörtü vermesi gündem olan yıldız futbolcu için TV100'de yayınlanan bir programda ağır eleştiriler yapan yorumcular Emre Bol ve Turgay Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.