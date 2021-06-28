Galatasaraylı Taylan Antalyalı, "Onur Ayı"nı simgeleyen tişörtü ile Instagram'dan paylaşım yapması gündem oldu. Yıldız futbolcuya kimi yorumculardan tepki gelirken birçok isimden de destek mesajı geldi.
YORUMCULARDAN TEPKİ
Yorumcu Turgay Demir ve Emre Bol, Taylan Antalyalı'nın tişört nedeniyle milli takıma bir daha çağrılmaması gerektiğini ifade ettiler. Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" diye konuştu. "Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor" diyen Bol, "Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" dedi.
Programın yorumcularından Turgay Demir ise, "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım" diye konuştu. "Bu konuda çok hassasım" diyen Demir, “Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun? ifadelerini kullandı.
Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.
GS TV VE UMUT NAYİR'DAN DESTEK
GS TV'de Günaydın Galatasaray Ailesi programını sunan Serbay Şenkal tepkilerin ardından 26 yaşındaki oyuncuya destek verirken "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı. İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş forması giyen forvet oyuncusu Umut Nayir ise sosyal medya hesabından destek mesajı yazdı. Taylan için sarf edilen "Milli takıma alınmamalı" sözlerine gönderme yapan Nayir, "Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım." diyerek milli oyuncunun fotoğrafını paylaştı.
— M.Umut Nayir (@UmtNayr) June 28, 2021
FATİH ALTAYLI'DAN TAYLAN MESAJI
Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Taylan Antalyalı için yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Altaylı, "Taylan kardeşim Galatasaray’a futbolunla çok yakışıyordun ve çok şey katıyordun. Şimdi gördüm ki kişiliğinle ve karakterinle de çok şey katıyormuşsun. Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardandan" ifadelerini kullandı. Altaylı ayrıca gökkuşağı renkli kaptanlık pazubentlerini takan yabancı futbolcuların fotoğraflarını da paylaşıp "Taylan Antalyalı’yı hedef gösteren ahlaksızlar. Bu kolları gördünüz mü? Hepsi üst tura geçti." yazdı.
— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 28, 2021
— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 28, 2021
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