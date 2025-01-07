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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan kiralık gidenler ne yaptı? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan kiralık gidenler ne yaptı?

        Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, birçok oyuncuyu da kiralık olarak başka kulüplere yolladı. Peki; bu sezon kiralık olarak başka takımlarda süre alan oyuncular, o takımlarda ne yaptı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:47
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        • 1

          Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

        • 2

          Kerem Aktürkoğlu, Tete, Emin Bayram gibi oyuncular bonservisiyle ayrılırken; bazı futbolcular ise kiralık olarak sezonu başka takımda geçirdi.

        • 3

          Peki; liglerde sezonun yarısına gelindiğinde bu oyuncular gittikleri kulüplerde ne yaptı? İşte o isimler ve istatistikleri...

        • 4

          HALİL DERVİŞOĞLU - GAZİANTEP FK

          14 maç - 1 gol, 1 asist - 707 dakika

        • 5

          TAYLAN ANTALYALI - BODRUM FK

          9 maç - 596 dakika

        • 6

          DERRICK KÖHN - WERDER BREMEN

          19 maç - 2 gol, 2 asist - 1.278 dakika

        • 7

          MATHIAS ROSS - SPARTA PRAG

          14 maç - 1 gol - 1.037 dakika

        • 8

          WILFRIED ZAHA - LYON

          6 maç - 1 asist - 112 dakika

        • 9

          KAZIMCAN KARATAŞ - ORENBURG

          11 maç - 898 dakika

        • 10

          NICOLO ZANIOLO - ATALANTA

          19 maç - 3 gol, 3 asist - 499 dakika

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