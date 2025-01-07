Galatasaray'dan kiralık gidenler ne yaptı?
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, birçok oyuncuyu da kiralık olarak başka kulüplere yolladı. Peki; bu sezon kiralık olarak başka takımlarda süre alan oyuncular, o takımlarda ne yaptı? İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.
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Kerem Aktürkoğlu, Tete, Emin Bayram gibi oyuncular bonservisiyle ayrılırken; bazı futbolcular ise kiralık olarak sezonu başka takımda geçirdi.
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Peki; liglerde sezonun yarısına gelindiğinde bu oyuncular gittikleri kulüplerde ne yaptı? İşte o isimler ve istatistikleri...
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HALİL DERVİŞOĞLU - GAZİANTEP FK
14 maç - 1 gol, 1 asist - 707 dakika
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TAYLAN ANTALYALI - BODRUM FK
9 maç - 596 dakika
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DERRICK KÖHN - WERDER BREMEN
19 maç - 2 gol, 2 asist - 1.278 dakika
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- 7
MATHIAS ROSS - SPARTA PRAG
14 maç - 1 gol - 1.037 dakika
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WILFRIED ZAHA - LYON
6 maç - 1 asist - 112 dakika
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KAZIMCAN KARATAŞ - ORENBURG
11 maç - 898 dakika
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NICOLO ZANIOLO - ATALANTA
19 maç - 3 gol, 3 asist - 499 dakika