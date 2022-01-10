Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Reha Keskin ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.
Reha Keskin, imza töreninde yaptığı konuşmada, judonun kulübün en başarılı branşlarından olduğunu belirterek, "Dinçer beye gösterdiği Galatasaraylılık ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok özel bir sponsorluk. Judo branşımızın ilk sponsorluğu. Bunun apayrı bir önemi var. Judo, kulübümüzün en başarılı branşı. Bizim için çok değerli. Daha 1 ay önce Avrupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldık. Takımımızla gurur duyuyoruz ve bu başarıların devamını istiyoruz. Bu sponsorluk judo branşımız için çok değerli. Dinçer beyin kulübümüze 5. sponsorluğu. Kendisine ayrıca gönülden teşekkür ediyoruz. Bu bağlılığı bizi çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 24 sporcu göndermeyi hedeflediklerini aktaran Keskin, "Bunun için judo önemli branşlardan bir tanesi. İki kadın, bir erkek olmak üzere gönderebileceğimiz 3 sporcumuz var. Umarız bu destekle bunu başarabileceğiz." diye konuştu.
Reha Keskin, Fenerbahçe'nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüplerden olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Bu rekabet Türk sporuna iyi yansıyacaktır. Hepimiz Türkiye'yi temsilen olimpiyatlarda başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe, geçen olimpiyatlara 27 sporcu ile katıldı. Bu büyük bir başarıdır. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olimpik sporların hepsinde kalan zamanı iyi değerlendirerek başarı sağlamak istiyoruz."
"KULÜBÜM DİĞER BRANŞLARDA SPONSORLUK İHTİYACI VAR DERSE BEN HAZIRIM"
Dinçer Azaphan, kendisine ihtiyaç duyulan anlarda kulübe sponsorluk desteği vermeyi sürdüreceğini söyledi.
Sarı-kırmızılı judo takımının önemli başarılar aldığını belirten Azaphan, "Judo, Galatasaray Kulübünün en başarılı branşı. Ancak taraftarlarımız futbol ve basketbol ağırlıklı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. İnşallah bizim desteğimizle nice başarılar alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Dinçer Azaphan, kulübe 5 farklı alanda sponsor olduğunun hatırlatılması üzerine, "Kulübüm diğer branşlarda da sponsorluk ihtiyacı var derse ben hazırım. Bu sponsorlukların 6, 7 ve 8. olarak devam etmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Azaphan, futbolda yaşanan sorunlarla ilgili, "Ben sadece Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyorum ve sponsor oluyorum. Kulübe nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Diğer konuların cevabını Sayın Başkanımız ile hocamı Fatih Terim verir. Fatih hocanın 4-5 mağlubiyetin ardından istifa edip gideceğini düşünenler yanılıyor. Galatasaray büyük bir kulüp. Düştüğü zaman kalkmasını da bilir. Diğer kulüpler sevinmesin." açıklamasını yaptı.
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