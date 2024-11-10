Galatasaray'dan Icardi'ye vefa: Forması kulübede olacak!
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelirken sezonu kapatan golcü Mauro Icardi'ye hem takım arkadaşları hem de tribünler destek olacak
Galatasaray, Süper Lig’deki en yakın takipçisi Samsunspor’u konuk edecek.
Tottenham müsabakasında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Samsunspor mücadelesinde destek verilecek.
Yaklaşık 8-9 ay sahalardan uzak kalacak Arjantinli golcünün 9 numaralı forması kulübeye konulacak.
Galatasaray’ın gol atması durumunda ise gol sonralarında Icardi ile özdeşleşen ‘Aşkın olayım’ şarkısı çalınacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Mauro Icardi için özel bir pankart hazırladı ve gece yarısı tribüne astı.
Söz konusu pankarta “Geçmiş olsun kral. Daha güçlü geri döneceksin” ifadelerine yer verildi.