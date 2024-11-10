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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi'ye vefa: Forması kulübede olacak! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi'ye vefa: Forması kulübede olacak!

        Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelirken sezonu kapatan golcü Mauro Icardi'ye hem takım arkadaşları hem de tribünler destek olacak

        Giriş: 10.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:54
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        Galatasaray'dan Icardi'ye vefa!
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        Galatasaray, Süper Lig’deki en yakın takipçisi Samsunspor’u konuk edecek.

        Tottenham müsabakasında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Samsunspor mücadelesinde destek verilecek.

        Yaklaşık 8-9 ay sahalardan uzak kalacak Arjantinli golcünün 9 numaralı forması kulübeye konulacak.

        Galatasaray’ın gol atması durumunda ise gol sonralarında Icardi ile özdeşleşen ‘Aşkın olayım’ şarkısı çalınacak.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar da Mauro Icardi için özel bir pankart hazırladı ve gece yarısı tribüne astı.

        Söz konusu pankarta “Geçmiş olsun kral. Daha güçlü geri döneceksin” ifadelerine yer verildi.

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